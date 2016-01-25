"ديو المشاهير" كارول سماحة تتجاهل جديدها والجمهور يعترض: يا عيب الشوم يوري مرقدي

ودّعت حلقة نصف النهائيات من برنامج "ديو المشاهير" النجم المصري إدوارد، بحضور أعضاء لجنة التحكيم أسامة الرحباني ومنى أبو حمزة وطارق أبو جودة، بالإضافة إلى ضيوف الحلقة الفنانة كارول سماحة والفنان يوري مرقدي والفنانة الأمريكية سيندا، ما يعني أنّ المنافسة على اللقب انحصرت بين المشاهير وسام صليبا، طوني عيسى وشكران مرتجى، وسط ترجيحات بفوز الممثل طوني عيسى.

ولكن هذه النتيجة لم تعجب البعض الذين تساءلوا عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيسبوك": "كيف ممكن أصوات 3 ملايين لبناني قدرو يطلعو وسام و طوني بينما أصوات أكثر من 70 مليون مصري ما قدرو يطلعو إدوارد. سؤال برسم اللجنة المنظمة"، بينما انتقد آخرون عدم الترحيب بـ يوري مرقدي بالشكل المطلوب، إذ علّقت إحدى المتابعات بعبارة: "يا عيب الشوم... يوري مرقدي .. علامة مميزة.. وبعد هالغيبة.. ما قدرت اللجنة ترحب فيه بالقدر الكافي".

الفنانة كارول سماحة التي افتتحت الحلقة، كانت أطلّت الأسبوع الماضي في برنامج "ستار أكاديمي"، وكان مفاجئاً عدم تقديمها لأغنياتها الجديدة "روح فلّ"، فأعادت مقدمة البرنامج أنابيلا هلال السبب، إلى كون الأغنية جديدة ولم يتمكّن المشاهير الأربعة من حفظها.

إدوارد غنى مع يوري مرقدي، ولكنه لم يكن في أفضل أحواله ـ بحسب اللجنة ـ فانتقد أسامة أداءه، بالرغم من أنه أعطاه "نعم". أمّا منى فقالت له: "بتجنن.. الكينج بيضلّ كينج"، ووجد طارق أن تعمّق إدوارد في أداء الشخصية يجعله يضيع في الغناء.

الأمريكية سيندا غنّت مع شكران مرتجى، فقال لها طارق إنها لم تكن كما في الحلقات السابقة. وأشارت منى إلى أنها أحبّت الأغنية، بينما أكد أسامة أنه لم يُعجب بأدائها، ولكنه أحبّ جدّيتها في الغناء.

كارول غنّت مع طوني عيسى، فحصدت كارول الكثير من مديح تستحقه من أسامة الرحباني، الذي وصفها بـ "الملكة"، ورأى فيها أهمّ نجمات الوطن العربي، وتوجّه إلى طوني قائلاً: "حلو التواصل مع كارول، ولكن غناءك لم يعجبني، ولم تكن طوني الذي أعرفه.. لم تكن جيداً اليوم".

منى وجدت أنّ الأغنية صعبة، ولكنها قالت: "لا يمكنني إلا أن أضع لك "نعم". طارق قال: "أنت تغني بشكل فظيع، ولكن قفلاتك كانت زاحطة".

وسام غنّى مع الأمريكية سيندا، فقال له طارق: "طلعت خارج الـtone، أما منى فتغزّلت بـ لوك وسام، ومثلها أسامة الذي علّق على إطلالته بالقول: "حلو وأنيق وأجمل لوك تطلّ به اليوم".

يوري غنّى مع طوني عيسى، فعلّق أسامة على حضور يوري بالقول: "حلو حضورك.. مع أنك بتغنّي بس بتشبهنا"، قبل أن يتوجّه إلى طوني بالقول: "يبدو أنّ ملاحظاتنا أثرت في غنائك". منى قالت لـ طوني: "خلّي معنوياتك عالية. لا تفكّر في الملاحظات"، بينما علّق طارق على أدائه بإعطائه نعم.

إدوار غنّى مع كارول، فقال له طارق: "حسّيتك اليوم مش موفق بالصوت"؛ أما منى فعلّقت: "مش موفق كما اعتدنا عليك.. بس نعم". أسامة أكد "الشكل جيّد ولكنك اليوم لست مركزاً على الغناء".

يوري غنى مع وسام صليبا، فقال له أسامة "لأنني أعرف كيف تغني سوف أعطيك نعم". منى علّقت "فرح البط عوّام"، أما طارق فرأى "بالطبقات العالية عم تغني أقلّ.. بس بهيدي الأغنية كنت أفضل من الأغنية السابقة".

كارول غّنت مع شكران مرتجى، فقال لها طارق " لست موفّقة في الغناء ولكن سوف أعطيك نعم على هضامتك ورقصك". منى علقت "كارول تعطي حيوية على المسرح وهذا الأمر بدا وضحاً عليك. اليوم ظهرت بأحلى لوك"، ورأى أسامة" حبيت اللوحة. غناؤك في هذه الأغنية أفضل من السابق. كنت مرتاحة وفرحة.".

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