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«أمير كرارة» يبدأ تصوير «الطبال» بالمقطم السبت المقبل

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«أمير كرارة» يبدأ تصوير «الطبال» بالمقطم السبت المقبل «أمير كرارة» يبدأ تصوير «الطبال» بالمقطم السبت المقبل

25 يناير 2016 | 9:47 مساءً

أمير كرارة

يواصل الفنان أمير كرارة التحضيرات النهائية لبدء تصوير مسلسله الجديد «الطبال»، ويدرس يوميًا التدريب على الإيقاع من أجل دور الطبال الذي يؤديه في العمل.
> وأكدت المنتجة دينا كريم أن فريق عمل المسلسل يبدأ التصوير السبت المقبل، بإحدى الديكوارت الخاصة في المقطم، مؤكدة أن العمل سينتقل بعدها إلى الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.
> مسلسل «الطبال» بطولة الفنان أمير كرارة ووليد فواز وروجينا ونبيل عيسى وأمل رزق وأحمد صيام ومي عمر وسامية الطرابلسي وصبري عبدالمنعم وطارق النهري ومحمد مهران وخالد كمال، وإنتاج شركة «كان»- دينا كريم، وتأليف هشام هلال، وإخراج عصام نصار.

2016-01-25

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