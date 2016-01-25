«أمير كرارة» يبدأ تصوير «الطبال» بالمقطم السبت المقبل

يواصل الفنان أمير كرارة التحضيرات النهائية لبدء تصوير مسلسله الجديد «الطبال»، ويدرس يوميًا التدريب على الإيقاع من أجل دور الطبال الذي يؤديه في العمل.

> وأكدت المنتجة دينا كريم أن فريق عمل المسلسل يبدأ التصوير السبت المقبل، بإحدى الديكوارت الخاصة في المقطم، مؤكدة أن العمل سينتقل بعدها إلى الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

> مسلسل «الطبال» بطولة الفنان أمير كرارة ووليد فواز وروجينا ونبيل عيسى وأمل رزق وأحمد صيام ومي عمر وسامية الطرابلسي وصبري عبدالمنعم وطارق النهري ومحمد مهران وخالد كمال، وإنتاج شركة «كان»- دينا كريم، وتأليف هشام هلال، وإخراج عصام نصار.