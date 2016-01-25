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"الصحة": مد العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب التبغ لأول أبريل

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"الصحة": مد العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب التبغ لأول أبريل "الصحة": مد العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب التبغ لأول أبريل
أكدت الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التبغ بوزارة الصحة، أن الوزارة وافقت لشركات التبع على مد العمل بالصور التحذيرية على علب السجائر حتى أول إبريل.

وقالت الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التبغ بوزارة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إنه يتم سنويا تغيير الصور التحذيرية على علب التبغ، مشيرة إلى أنه مقرر وضع 4 صور جديدة بداية من الشهر الجارى.

وأضافت الدكتورة سحر لبيب أن الوزارة أمهلت الشركات فترة طويلة تتعدى الـ6 شهور لتغيير الصور بحسب الصور الجديدة، إلا أنها تعللت بوجود فائض لديها من العلب التى تحمل الصور القديمة والتى سيتم ضخها فى الأسواق ووضع الصور الجديدة على العلب حديثة التصنيع، موضحة أنه تم مد العمل بالصور التحذيرية القديمة على علب السجائر حتى أول إبريل المقبل.

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