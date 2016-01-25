مسئول ليبى: منح "السراج" 10 أيام لتعديل التشكيلة الحكومية وتقليص الوزارات

صرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى أن جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، انعقدت على جدول الأعمال الذى تضمن المصادقة على الاتفاق السياسى وتعديل الإعلان الدستورى والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى.

وأكد المريمى فى بيان صحفى، أن جلسة البرلمان انتهت على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسى وعدم منح الثقة لتشكيلة الحكومة المقدمة من المرشح لرئاسة المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، وإعادة تشكيلها فى غضون عشرة أيام وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب مع تقليص عدد وزراء الحكومة.