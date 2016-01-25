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محافظ الدقهلية يعزل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بميت سلسيل

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محافظ الدقهلية يعزل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بميت سلسيل محافظ الدقهلية يعزل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بميت سلسيل
أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية القرار رقم 99 لسنة 2016، والذى ينص على عزل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بميت سلسيل لعدم تحقيقها الأغراض التى أشهرت من أجلها، وعدم قانونية مجلس الإدارة ولعدم استجابته لتوجيهات الجهة الإدارية.

وشمل القرار تعيين جمال السيد خليل مفوضا للجمعية لتكون مهمته تسيير أمور الجمعية وتصريف شئونها، ومراجعة سجلات العضوية لتحديد من لهم حق الحضور للجمعية العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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