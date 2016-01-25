رئيس وفد المعارضة السورية:نحدد موقفنا من المشاركة فى مفاوضات "جنيف 3" غدا

قال رئيس وفد المعارضة السورية بالرياض، أسعد الزعبى، إن وفد الهيئة العليا للتفاوض المقيم فى المملكة العربية السعودية سيعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء، مع وفد التفاوض الذى بناءً عليه سيتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة الوفد فى مفاوضات "جنيف 3"، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.

وأضاف "الزعبى"، خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى محمد عبد الله، أن وفد المعارضة السورية أعطى لمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دى ميستورا، أسماء الوفد المشارك فى المفاوضات منذ أكثر من خمسة أيام، وتابع: "وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، لم يمارس ضغوطًا على وفد المعارضة للمشاركة فى محادثات جنيف 3، وكذلك لم يتم إملاء شروط علينا.. ما فعله جون كيرى هو نقل رسالة أفكار الجانب الروسى".

واستطرد قائلاً: "المجتمع الدولى وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم يقما بالمهام والإجراءات التى كان من المفترض تنفيذها، المتمثلة فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، التى أبرزها الفوعة، وكفريا، ومضايا".