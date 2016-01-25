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انتحار مدير فندق «الفور سيزون» بشرم الشيخ

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انتحار مدير فندق «الفور سيزون» بشرم الشيخ انتحار مدير فندق «الفور سيزون» بشرم الشيخ

أرشيفية

وصل إلى مستشفى شرم الشيخ، «محمد.ك»٤٤ سنة، مدير فندق الفور سيزون بشرم الشيخ، مصابًا بقطع في الاوعية الدموية، ويرافقه طبيب الفندق، وفور الدخول لغرفة العمليات توفى في الحال.
> وحسب رواية الطبيب المرافق له من الفندق، أنهم وجدوه ملقيا في حمام الفندق، وأكد التقرير المبدئي أنه انتحر بسكين، وحاول الطاقم الطبي للمستشفي إسعافه دون جدوى، بحضور استشارى طبيب الاوعية الدموية والعظام والجراحة العامة.

وقالت زوجة المتوفي، أن زوجها يعانى من حالة نفسية سيئة منذ خمسة أيام «اكتئاب»، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وإخطار النيابة للتحقيق للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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