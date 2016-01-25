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مقتل شخص بسوهاج إثر خلافات عائلية‎

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مقتل شخص بسوهاج إثر خلافات عائلية‎ مقتل شخص بسوهاج إثر خلافات عائلية‎

ارشيفية

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح بلاغًا من ضباط مركز شرطة ساقلته بمقتل شخص بنجع الجعافرة التابع لقرية الجلاوية مركز ساقلته، و بالفحص تبين مقتل «أحمد ح .»، سن 43، عامل، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس أدى لوفاته على الفور .

وبسؤال أخو المجني عليه، اتهم شخصين من أبناء عمومته لهم سوابق إجرامية، بذات الناحية، وعلى الفور قامت حملة أمنية بمداهمة منزل المتهمين، إلا أنهما لاذى بالفرار، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 202 إداري المركز لسنة 2016 وتم العرض علي النيابة العامة.

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