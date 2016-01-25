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مانجا يكشف لـ في الجول حقيقة تسميه نجله ' أوزيل حبا في نجم أرسنال '

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مانجا يكشف لـ في الجول حقيقة تسميه نجله ' أوزيل حبا في نجم أرسنال ' مانجا يكشف لـ في الجول حقيقة تسميه نجله ' أوزيل حبا في نجم أرسنال '

هل بالفعل أطلق اسم أوزيل على نجله الجديد؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه أحمد نبيل مانجا.

وانتشرت صورة لأحمد نبيل مانجا لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي وهو يحمل نجله مع عبارة "مرحبا أوزيل". فهل بالفعل أطلق على نجله اسم أوزيل؟

يُجيب مانجا لـFilGoal.com قائلا: "سيتم تسجيل نجلي باسم مالك في شهادة الميلاد".

وأضاف ضاحكا "ولكن الجميع سيدعيه باسم أوزيل. أريد من الجميع ذلك وهذا ما سيحدث. سيسمى أوزيل وسيكتب في شهادة الميلاد مالك".

وأتم "أنا أعشق ميسوت أوزيل. وهذا هو السبب".

ويتألق أوزيل في الدوري الإنجليزي بقميص أرسنال مساهما بشكل كبير في منافسة كتيبة آرسين فينجر على اللقب حتى الآن.

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