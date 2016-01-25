غدًا.. المعارضة السورية تحدد موقفها من المشاركة في مفاوضات جنيف

قال أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية بالرياض، إن وفد الهيئة العليا للتفاوض المقيم في المملكة العربية السعودية سيعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء، مع وفد التفاوض الذي بُناءً عليه سيتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة الوفد في مفاوضات “جنيف 3″ المُقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.

وأضاف «الزعبي»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن وفد المعارضة السورية أعطى لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أسماء الوفد المشارك في المفاوضات منذ أكثر من خمسة أيام.

وأردف ‘‘وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لم يمارس ضغوطاً على وفد المعارضة للمشاركة في محادثات جنيف 3، وكذلك لم يَتم إملاء شروط علينا”، قائلاً: “ما فعله جون كيري هو نقل رسالة أفكار الجانب الروسي”.

واختتم حديثه قائلًا: ‘‘ المجتمع الدولي وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا لم يقما بِالمهام والإجراءات التي كانَ من المُفترض تنفيذها، المُتمثلة في إدخال المُساعدات الإنسانية إلى المَناطق المُحاصرة، التي أبرزها الفوعة، وكفريا، ومضايا’’.