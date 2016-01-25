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قافلة طبية لتفقد مساجين مدينة سوهاج برعاية المحافظ ومدير الأمن

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قافلة طبية لتفقد مساجين مدينة سوهاج برعاية المحافظ ومدير الأمن قافلة طبية لتفقد مساجين مدينة سوهاج برعاية المحافظ ومدير الأمن

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يرافقه اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أعمال القافلة الطبية لإجراء الكشف الطبي والعلاج علي المحتجزين بأقسام الشرطة بمدينة سوهاج وبعض أفراد الشرطة وتقديم العلاج اللازم لهم، في مبادرة هي الأولي من مديرية الصحة بسوهاج تحت رعاية محافظ الإقليم.

وأوضح المحافظ أن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بسوهاج قامت بإجراء الكشف علي عدد 78 فرد من المحتجزين بقسمي شرطة سوهاج الأول والثاني ومركز شرطة سوهاج وبعض أفراد القوات الشرطية وتم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي تكرار هذه المبادرة في المرات القادمة بباقي اقسام الشرطة بجميع مركز ومدن سوهاج .

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