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محمد عوض أمينًا لحزب «مصر بلدي» خلفًا لـ«العماري» بالأقصر‎

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محمد عوض أمينًا لحزب «مصر بلدي» خلفًا لـ«العماري» بالأقصر‎ محمد عوض أمينًا لحزب «مصر بلدي» خلفًا لـ«العماري» بالأقصر‎

محمد عوض

قررت الأمانة العامة لحزب « بلدي» بالقاهرة، وبإشراف قدري أبو حسين، رئيس الحزب، تعيين محمد محمد عوض أمينًا عامًا للحزب بالأقصر، خلفًا للدكتور محمد خليل العماري، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر».

يذكر أن حزب «مصر بلدي» قد تأسس رسميًا في 24 يوليو 2014 ليساهم في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية المصرية في إطار الدولة المدنية، حسب نص بيان التعيين ، كما يتمتع أمين الحزب الجديد بالمحافظة بتاريخ سياسي ونقابي طويل من خلال عضويته بالحزب الوطني المنحل حتى وصل إلى منصب أمين التنظيم بمركز البياضية، وعضو مجلس محلي محافظة الأقصر، إلى جانب باعه الطويل فى فرع نقابة المعلمين بالمحافظة  .

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