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فرق لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد

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فرق لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد فرق لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد

أرشيفية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، 8 فرق لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع.
> وصرح الدكتور محمد بشير مديرية الطب البيطري، وقال أنه سيتم تحصين الماشية في مناطق ” عثمان بن عفان ” و ” زراعة 5 «بمركز الفرافرة ، المنيرة ، بئر المصنع ، المحجر»، بقرية الشيخ والي والبئر الغربي بمدينة موط ،وعزب القصر وبئر 9 بقرية الموهوب بمركز الداخلة، وسيتم منع دخول أي ماشية من خارج المحافظة الي داخلها؛ لمنع انتشار الحمي القلاعية والوادي المتصدع .

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