فرق لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، 8 فرق لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع.

> وصرح الدكتور محمد بشير مديرية الطب البيطري، وقال أنه سيتم تحصين الماشية في مناطق ” عثمان بن عفان ” و ” زراعة 5 «بمركز الفرافرة ، المنيرة ، بئر المصنع ، المحجر»، بقرية الشيخ والي والبئر الغربي بمدينة موط ،وعزب القصر وبئر 9 بقرية الموهوب بمركز الداخلة، وسيتم منع دخول أي ماشية من خارج المحافظة الي داخلها؛ لمنع انتشار الحمي القلاعية والوادي المتصدع .