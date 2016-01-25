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كرة يد – مصر تحقق أكبر فوز لها في البطولة أمام الجابون.. وخسارة وحيدة

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كرة يد – مصر تحقق أكبر فوز لها في البطولة أمام الجابون.. وخسارة وحيدة كرة يد – مصر تحقق أكبر فوز لها في البطولة أمام الجابون.. وخسارة وحيدة

حقق منتخب مصر فوزه الرابع على التوالي في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد على حساب الجابون بنتيجة 31-16 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الاثنين.

وواجه منتخب مصر منافسه الجابون ف إطار الجولة الرابعة من البطولة الإفريقية لحساب المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى بجوار مصر والجابون كل من الجزائر والمغرب والكاميرون ونيجيريا.

وتقام بطولة إفريقيا في مصر في الفترة ما بين الـ21 وحتى الـ30 من شهر يناير الجاري، ويتأهل المتوج بها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

فيما يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للمشاركة في كأس العالم الذي يقام بفرنسا العام المقبل.

وعلى الرغم من بداية المباراة بشكل مغلق وعدم وجود سوى ثلاثة أهداف في أول خمس دقائق إلا أن الفراعنة سيطروا بعد ذلك لينتهي الشوط الأول بتفوقهم بنتيجة 13-7.

وواصل الفراعنة تألقهم خلال الشوط الثاني حيث وصل الفارق في الكثير من الأحيان إلى 10 أهداف قبل أن ينهي المباراة بفارق 15 هدفا بنتيجة 31-16.

ويعد هذا الانتصار هو الأكبر لمنتخب مصر خلال البطولة حتى الآن حيث يعود كان أكبر فارق على حساب نيجيريا بنتيجة 34-20.

وتمثلت الخسارة الوحيدة للفراعنة خلال المباراة في إصابة لاعب الفريق علي الزين واضطراره للخروج منها متكئا على الجهاز الطبي لإصابته بعد اصطدامه بلاعب الجابون بشكل قوي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بذلك برصيد ثماني نقاط، يليه كل من الجزائر والمغرب بست نقاط لكل منهما.

ويأتي منتخب الكاميرون رابعا برصيد نقطتين بالتساوي مع نيجيريا التي تأتي خامسا، وأخيرا الجابون بدون أي نقطة.

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فيديو اليوم السابع

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