بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: تفاصيل مقتل أخطر ارهابى فى كرداسة

وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار:-

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هاشتاج ” ماحدش نزل” يتصدر تويتر بذكرى 25 يناير

ضربة استباقية للإرهاب بكرداسة.. مقتل زعيم خلية “كفر حكيم” بعد معركة مع الشرطة

الشرطة تجهض مخطط إخوانيين لإثارة الشغب وتقبض على 30 منهم بالمطرية

مشهد مؤلم.. طفل يغطى والدته على الرصيف بمشمع لحمايتها من الأمطار

هل تؤيد العمل بنظام الترمين لطلاب مصر بالخارج؟.. شارك بالرأى