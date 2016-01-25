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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: تفاصيل مقتل أخطر ارهابى فى كرداسة

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: تفاصيل مقتل أخطر ارهابى فى كرداسة بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: تفاصيل مقتل أخطر ارهابى فى كرداسة
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل.

وفيما يلى أهم ما جاء بها من أخبار:-

هاشتاج ” ماحدش نزل” يتصدر تويتر بذكرى 25 يناير

ضربة استباقية للإرهاب بكرداسة.. مقتل زعيم خلية “كفر حكيم” بعد معركة مع الشرطة

الشرطة تجهض مخطط إخوانيين لإثارة الشغب وتقبض على 30 منهم بالمطرية

مشهد مؤلم.. طفل يغطى والدته على الرصيف بمشمع لحمايتها من الأمطار

هل تؤيد العمل بنظام الترمين لطلاب بالخارج؟.. شارك بالرأى

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