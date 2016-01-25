أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بتسمم عقب تناولهم "موز" من مزرعة بالبحيرة

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بتسمم عقب تناولهم "موز" من مزرعة بالبحيرة مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بتسمم عقب تناولهم "موز" من مزرعة بالبحيرة
لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، منذ قليل، بتسمم غذائى عقب تناولهم ثمار الموز من مزرعة بها آثار رش مبيدات بالبحيرة.

تلقى مركز شرطة بدر بلاغا من مستشفى الرسالة التخصصى بمدينة بدر بوصول كل من "ال ز . ا" - سائق - جثة هامدة، و"م ال إ" سائق، و"أ .ع . ع" عامل نجل مالك المزرعة، و"ع .ع . ش" فلاح شقيق مالك المزرعة ويقيمون بلطيم كفر الشيخ، وجميعهم عمال بمزرعة موز، والمصابين بحالة إعياء شديد وآلام بالبطن إدعاء تسمم غذائى، تم تحويلهم لمستشفى المنشاوى التخصصى بطنطا.

بسؤال كل من مالك المزرعة قرر تناول المذكورين ثمار الموز من المزرعة بها آثار رش مبيدات، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 521/2016 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365