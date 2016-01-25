مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بتسمم عقب تناولهم "موز" من مزرعة بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، منذ قليل، بتسمم غذائى عقب تناولهم ثمار الموز من مزرعة بها آثار رش مبيدات بالبحيرة.

تلقى مركز شرطة بدر بلاغا من مستشفى الرسالة التخصصى بمدينة بدر بوصول كل من "ال ز . ا" - سائق - جثة هامدة، و"م ال إ" سائق، و"أ .ع . ع" عامل نجل مالك المزرعة، و"ع .ع . ش" فلاح شقيق مالك المزرعة ويقيمون بلطيم كفر الشيخ، وجميعهم عمال بمزرعة موز، والمصابين بحالة إعياء شديد وآلام بالبطن إدعاء تسمم غذائى، تم تحويلهم لمستشفى المنشاوى التخصصى بطنطا.

بسؤال كل من مالك المزرعة قرر تناول المذكورين ثمار الموز من المزرعة بها آثار رش مبيدات، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 521/2016 إدارى المركز.