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مصادر ليبية: ترشيح أحمد المسمارى ناطقا رسميا باسم القيادة العامة للجيش

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مصادر ليبية: ترشيح أحمد المسمارى ناطقا رسميا باسم القيادة العامة للجيش مصادر ليبية: ترشيح أحمد المسمارى ناطقا رسميا باسم القيادة العامة للجيش
قالت مصادر برلمانية ليبية لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم الاثنين، إن لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب رشحت العقيد أحمد المسمارى لمنصب الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مشيدة بعمله ومهنيته خلال توليه منصب الناطق باسم الأركان العامة للجيش.

العقيد أحمد المسمارى شغل منصب المتحدث الرسمى باسم حرس الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الحيوية التابع لرئاسة الأركان بالجيش، وشارك المسمارى فى الثورة ضد نظام القذافى، حيث ألقى أول بيان يطالب العسكريين بالالتحاق بوحداتهم العسكرية وتشكيل وتنظيم الصفوف لحماية المدنيين.

العقيد من مواليد مدينة المرج الليبية عام 1964، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم عسكرية، هو أيضًا باحث متخصص فى التراث الليبى المحلى.

وقالت المصادر الليبية: إن قرار تعيين المسمارى يأتى خلفا للرائد محمد الحجازى الذى تسبب فى عدة مشكلات بين الجيش الليبى ودول صديقة، وتوريط وإحراج الجيش الليبى عبر إطلاقه لتصريحات غير دقيقة مما دفع الفريق أول ركن خليفة حفتر لمطالبته بعدم التحدث لوسائل الإعلام.

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