أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو يتحدث لـ في الجول: عن اجتماعه ' الجيد جدا ' مع مرتضى.. واستبعاد اللاعبين والنتائج

Google+ Print
ميدو يتحدث لـ في الجول: عن اجتماعه ' الجيد جدا ' مع مرتضى.. واستبعاد اللاعبين والنتائج ميدو يتحدث لـ في الجول: عن اجتماعه ' الجيد جدا ' مع مرتضى.. واستبعاد اللاعبين والنتائج

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عما دار في اجتماعه مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بعد تعادل الفريق مع سموحة 1-1 في الدوري المصري.

مرتضى منصور أبدى غضبه من التعادل وصرح عبر قناة LTC بأنه سيخطر الجهاز الفني بضرورة تدخله في عمله، وأنه سيطالب ميدو باستبعاد لاعبين "نسوا كرة القدم" على حد وصفه.

وأفصح ميدو لـFilGoal.com "الجلسة كانت إيجابية جدا مع رئيس النادي".

وتابع "اتفقنا خلالها على استراتيجية عمل فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك".

وأضاف "الاتفاق تم مع الإدارة، ليس فقط فيما يخص الأمور الحالية ووضع الفريق بل وكذلك مستقبله".

تدخل مرتضى؟

هل في ذلك تدخل من رئيس النادي في عمل الجهاز الفني؟ يجيب ميدو "لا. الرجل لم يتدخل مطلقا".

وأوضح "رئيس النادي من حقه التحدث مع الجهاز الفني. وقد سألنا عن أشياء في المباريات وأجبته في نقاش هادئ".

وأردف "مثلا سأل الرجل عن وسط ملعب الزمالك ومستواه أمام سموحة على الصعيد الدفاعي، وتحدثت معه عن مقارنة نتائج الجهاز الفني الحالي بسابقيه أمام الفرق نفسها".

واستفاض "الزمالك فاز معنا في 4 مباريات على متصدري الدوري مثل الداخلية وإنبي والمصري البورسعيدي، كذلك لقاء اتحاد الشرطة. وتعادلنا مع سموحة".

وأكمل "قارن تلك النتائج بما تحقق مع الأجهزة السابقة!".

اللاعبون

وعن اللاعبين الذين يطالب منصور باستبعادهم، رد ميدو "الرجل لم يطلب استبعاد أي لاعب".

واستكمل "من الأساس لا يمكن ذلك".

وأتم "الموسم لازال طويلا. لا يمكن استبعاد لاعبين بل تجهيزهم كل بحسب احتياجه لرفع مستواهم حتى يمتلك الفريق قائمة قوية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع