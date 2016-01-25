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خبر في الجول - الإسماعيلي يكلف أنوس برئاسة قطاع كرة الفدم

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خبر في الجول - الإسماعيلي يكلف أنوس برئاسة قطاع كرة الفدم خبر في الجول - الإسماعيلي يكلف أنوس برئاسة قطاع كرة الفدم

كلف مجلس إدارة الإسماعيلي عبد الرحمن أنوس المدير التنفيذي السابق للنادي ولاعب الفريق القديم بإدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

وصرح أحمد عبد الحليم عضو مجلس الإدارة أن إدارة النادي ستترك لأنوس حرية تشكيل الجهاز الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يقوم أنوس بعرض تصوراته في تشكيل الجهاز الفني على إدارة النادي خلال ساعات.

عبد الحليم صرح منذ ساعات أن ناديه سوف يعقد اجتماعا يوم الاثنين من أجل دراسة أوضاع النادي واتخاذ القرار المناسب بشأن الجهاز الفني للفريق.

وفشل المدرب التونسي نصر الدين النابي في تحقيق الفوز في أي لقاء بعدما خسر من المصري والأهلي ودجلة بنفس النتيجة 1-0 وتعادل مع سموحة 2-2.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.

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