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كرة يد – إصابة علي الزين

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كرة يد – إصابة علي الزين كرة يد – إصابة علي الزين

أصيب علي الزين لاعب منتخب لكرة اليد في المباراة التي تجمع الفراعنة بالجابون يوم الاثنين في كأس أمم إفريقيا.

وتقام بطولة إفريقيا في مصر في الفترة ما بين الـ21 وحتى الـ30 من شهر يناير الجاري، ويتأهل المتوج بها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

فيما يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للمشاركة في كأس العالم الذي يقام بفرنسا العام المقبل.

ويواجه منتخب مصر منافسه الجابون في إطار الجولة الرابعة من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد لحساب المجموعة الأولى.

واصطدم علي الزين بلاعب منتخب الجابون ليسقط على الأرض ويستدعي الأمر دخول الجهاز الطبي لملعب المباراة.

وخرج لاعب الفراعنة من المباراة وهو متكئا على الجهاز الطبي ليجلس على مقاعد البدلاء

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