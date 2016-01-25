باسم مرسي: الانفراد الضائع؟ أول فرصة أهدرها مع الزمالك.. والتقييم أخر الموسم

"لست حزينا على الانفراد الضائع أمام سموحة. سبب حزني هو التعادل".. هكذا أجاب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عن سبب "حزنه أثناء تواجده مع منتخب مصر.

وتعادل الزمالك أمام سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الـ16 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وعلق باسم مرسي عن غيابه عن تسجيل الأهداف قائلا: "شيء طبيعي. الحُكم في أخر الموسم وليس الآن".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "هداف الدوري حاليا يمتلك 6 أهداف فقط".

وأوضح "أجتهد بشكل دائم وأبذل مجهودا كبيرا ولا يهمني أي أحد. والمهاجم ليس هو فقط من يسجل الأهداف. الموسم الحالي يوجد أكثر من مدافع سجل العديد من الأهداف فهل معنى ذلك إنهم أفضل مهاجمين في مصر؟ ".

ويغيب باسم مرسي عن التسجيل منذ هدفه في شباك الأهلي في نهائي كأس مصر.

الرحيل عن الزمالك؟

وهل باسم مرسي يشعر بالسعادة بالتواجد في الزمالك؟ أجاب مهاجم منتخب مصر سريعا: "بالتأكيد أشعر بالسعادة. سعيد جدا جدا جدا".

وتابع "وإذا جاء يوم ورحلت عن النادي سأرحل بكل أدب واحترام".

وأتم "أكرر حزني بسبب التعادل والكل حزين لذلك السبب".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 14 مباراة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ32 نقطة.