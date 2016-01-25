ميدو يكشف لـ في الجول.. كيف سيعد مايوكا ورمزي خالد أمام إنبي

يستعد الزمالك لمواجهة ودية مع إنبي تحضيرا للفريق الأبيض قبل لقاء الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك لعب مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق 5 مباريات. فاز في 4 لقاءات ضد إنبي والداخلية واتحاد الشرطة والمصري البورسعيدي. وتعادل مع سموحة.

وتوقف النشاط المحلي في الكرة المصرية حتى يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين في أسوان. بعدها يصطدم الزمالك بالإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي في التاسع من فبراير.

وقال ميدو لـFilGoal.com إن الزمالك اتفق على خوض مباراة ودية مع إنبي، مفصحا "سيشهد اللقاء خوض إيمانويل مايوكا لساعة".

وكان مايوكا قد انضم للزمالك بعد فسخ عقده مع ميتز الفرنسي ودخل القائمة المحلية والإفريقية للفريق الأبيض.

أما فيما يخص رمزي خالد المنضم للزمالك من الاتحاد السكندري، أفصح ميدو "سيلعب في مركزين مختلفين خلال اللقاء وسنرى أيهما أنسب له بحسب الخطة".

كذلك سيلعب معروف يوسف لاعب الوسط المدافع في مركزين بحسب ميدو، ربما أحدهما هو الظهير الأيسر كما حدث في الدقائق الأخيرة من لقاء الزمالك وسموحة.