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ناجي: حاولت ضم أحمد الشناوي للأهلي وهو في سن المراهقة

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ناجي: حاولت ضم أحمد الشناوي للأهلي وهو في سن المراهقة ناجي: حاولت ضم أحمد الشناوي للأهلي وهو في سن المراهقة

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب إنه حاول ضم أحمد الشناوي حارس الزمالك الحالي لصفوف الأهلي وهو في سنوات المراهقة.

ويلعب الشناوي البالغ من العمر 23 عاما مع الزمالك بعد سنوات شبابه في صفوف المصري البورسعيدي.

وقال ناجي في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين: "الشناوي يمتلك موهبة كبيرة وكنت سأضمه للأهلي وهو في سن الـ15 من عمره".

وأضاف "الشناوي مع شريف إكرامي وباقي حراس عليهم مسؤولية إعادة منتخب مصر لفتراته الذهبية، مشيرا إلى تألق عصام الحضري في الفترة من 2006 إلى 2010 والتي حصد فيها الفراعنة ثلاث بطولات للأمم الإفريقية.

أما الشناوي نفسه فقد أكد بأنه يحتاج لأقصى تركيز حتي يقدم أفضل ما لديه مع فريقه ومنتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر مباراتين وديتين يوم الأربعاء والجمعة ضد الأردن وليبيا في أسوان.

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