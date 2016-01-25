أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وسائل الإعلام الروسية تنشر النموذج الشبيه بمحطة الضبعة النووية

Google+ Print
بالصور.. وسائل الإعلام الروسية تنشر النموذج الشبيه بمحطة الضبعة النووية بالصور.. وسائل الإعلام الروسية تنشر النموذج الشبيه بمحطة الضبعة النووية
نشرت وسائل الإعلام الروسية نموذج محطة نوفوفورونز – 2 النووية التى ستكون محطة الضبعة النووية شبيهة لها فى التكوين، حيث أعلنت وسائل الإعلام أن وفدًا مصريًا قام فى وقت سابق بزيارة المحطة وأعرب عن إعجابه بها.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن المحطة تتكون من 6 – 7 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات، وستكون مرجعًا لمشروع بناء أول محطة نووية فى بمشاركة روسيا.

وأضافت وكالة "نوفستى" الروسية أن موقع محطة الطاقة النووية الروسية نوفوفورونز – 2 زاره مؤخراً رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محمد عز الدين للتعرف على نظام الأمن فى المفاعلات النووية الروسية الجديدة، وكذلك تعلم الخبرات من الزملاء لإجراء الترخيص النووى والإشراف على المنشآت النووية.

يذكر أنه بدأ بناء نوفوفورونز فى منطقة فورونيج فى عام 2007 على مشروع، ويعد هذا المشروع بناء محطة نووية من الجيل الجديد "3+" مع زيادة إجراءات السلامة والمؤشرات الفنية والاقتصادية المحسنة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"