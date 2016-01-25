بالصور.. وسائل الإعلام الروسية تنشر النموذج الشبيه بمحطة الضبعة النووية

نشرت وسائل الإعلام الروسية نموذج محطة نوفوفورونز – 2 النووية التى ستكون محطة الضبعة النووية شبيهة لها فى التكوين، حيث أعلنت وسائل الإعلام أن وفدًا مصريًا قام فى وقت سابق بزيارة المحطة وأعرب عن إعجابه بها.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن المحطة تتكون من 6 – 7 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات، وستكون مرجعًا لمشروع بناء أول محطة نووية فى مصر بمشاركة روسيا.

وأضافت وكالة "نوفستى" الروسية أن موقع محطة الطاقة النووية الروسية نوفوفورونز – 2 زاره مؤخراً رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محمد عز الدين للتعرف على نظام الأمن فى المفاعلات النووية الروسية الجديدة، وكذلك تعلم الخبرات من الزملاء لإجراء الترخيص النووى والإشراف على المنشآت النووية.

يذكر أنه بدأ بناء نوفوفورونز فى منطقة فورونيج فى عام 2007 على مشروع، ويعد هذا المشروع بناء محطة نووية من الجيل الجديد "3+" مع زيادة إجراءات السلامة والمؤشرات الفنية والاقتصادية المحسنة.



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