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رئيس "الدوما الروسى" يلتقى السيسى ورئيس البرلمان خلال زيارته للقاهرة

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رئيس "الدوما الروسى" يلتقى السيسى ورئيس البرلمان خلال زيارته للقاهرة رئيس "الدوما الروسى" يلتقى السيسى ورئيس البرلمان خلال زيارته للقاهرة
يستعد رئيس مجلس الدوما الروسى سيرجى ناريشكين لزيارة الأسبوع الجارى، لمناقشة العديد من القضايا الهامة، وعلى رأس هذه القضايا عودة السياحة الروسية إلى مصر، ومناقشة مكافحة الإرهاب.

وقال ناريشكين للصحفيين وفقاً لما أعلنته وكالة "نوفستى" الروسية للأنباء، إنه ينوى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس البرلمان المصرى لمناقشة العلاقات البرلمانية بين مصر وروسيا ومكافحة الإرهاب وعودة السياحة بين موسكو والقاهرة.

وأضاف ناريشيكين فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، نقلتها وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية: "أن الجانبين الروسى والمصرى مهتمان بتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك السياحة واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الدوما الروسى، أن روسيا ومصر تتعاونان فى قضايا الأمن الدولى والإقليمى والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتتعاونان فى مجال محاربة الإرهاب الدولى.

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