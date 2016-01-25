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مصدر أمنى: تفكيك 6 عبوات هيكلية حتى الآن بأماكن متفرقة بالجيزة

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مصدر أمنى: تفكيك 6 عبوات هيكلية حتى الآن بأماكن متفرقة بالجيزة مصدر أمنى: تفكيك 6 عبوات هيكلية حتى الآن بأماكن متفرقة بالجيزة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم تفكيك 6 عبوات هيكلية حتى الآن بأماكن متفرقة بالجيزة، منها 4 عبوات هيكلية بجوار أحد الفنادق بشارع الهرم واثنتين بطريق إسكندرية الصحراوى، وتم فرض كردون أمنى بمحيط تلك الأجسام، وبمجرد تلقى البلاغات لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة انتقل فريق المفرقعات المكون من العقداء إبراهيم حسين وحسام حسن ومجدى اليمانى مفتشى المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية وكلاب مفرقعات، لإجراء عمليات التمشيط للوقوف على ملاباسات الواقعة.

وقام الخبراء بعمليات الفحص والتعقيم وتم التعامل بمدفع المياه مع جميع العبوات، وتبين أنها عبارة عن مواسير بلاستيك موصلة بأسلاك ومفلوفة بشريط لحام وخالية من أى مواد متفجرة، وبتمشيط المنطقة بالكامل لم يتم العثور على أى شىء آخر.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت، اليوم الاثنين، عدة بلاغات بالاشتباه فى أجسام غريبة وسيارات متروكة، وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة بانتقال خبراء المفرقعات إلى المكان للعمل على إجراء عمليات الفحص والتعقيم للوقوف على مدى سلبية وإيجابية كل البلاغات.

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