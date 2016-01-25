مصدر أمنى: القبض على 60 إخوانيا حاولوا إثارة الشغب فى القاهرة

أكد مصدر أمنى مسئول، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على 60 إخوانيا فى عدة مناطق متفرقة، وذلك عقب محاولتهم إثارة الشغب والعنف، تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية رصدت "أتوبيس" يقوم بإنزال عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان قرب كوبرى مسطرد بمنطقة المطرية، وعلى الفور أسرع رجال الشرطة للسيطرة على الوضع وفور رؤية العناصر لرجال الشرطة تفرقوا فى الشوارع، وتمكن رجال الشرطة من مطاردتهم وضبط 42 منهم.

وكشف المصدر: تبين من الفحص أن الأتوبيس جلب العناصر من القليوبية للمطرية بغرض التظاهر وإحداث الفوضى، إلا أن قوات الشرطة أجهضت مخططاتهم وتم ضبطهم، مؤكدا أن الأحداث لم تسفر عن وفيات أو إصابات نهائيا بمنطقة المطرية، كما أشاع بعض العناصر الإخوانية بقصد محاولة إثارة الفوضى.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية نجحت أيضا فى القبض على 12 شخصا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى منطقة حلوان ودار السلام، وذلك عقب محاولتهم إثارة الشغب والعنف بالمنطقة، مشيرا أن الأجهزة الأمنية رصدت محاولة مجموعة من عناصر جماعة الإخوان تنظيم مسيرة فى المنطقة، وعلى الفور تعاملت قوات الشرطة معهم وتمكنوا من تفريقهم.

كما أعلن المصدر أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين منطقة عين شمس، نجحت فى القبض على 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وإحباط محاولتهم لإثارة الشغب والفوضى بالمنطقة، ومحاولة التحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وشدد المصدر أن الأجهزة الأمنية والقوات الأمنية ستستمر فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية.

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