الأرصاد: موجة الصقيع والأمطار حتى نهاية الأسبوع..والصغرى بالقاهرة 4 درجات

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء الحالى أكثر برودة عن السابق، وستستمر موجة الصقيع وسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الحالى، لحين ظهور خرائط جديدة فى هذا الأمر.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن درجات الحرارة ما زالت فى الانخفاض، حيث تصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة يوم الأربعاء المقبل من 8 درجات إلى 9 درجات، بينما الصغرى من 4 إلى 5 درجات.

- الأرصاد: استمرار السحب غدا وأمطار غزيرة على السواحل وخفيفه على القاهرة

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