العجاتى: لابد من توضيح أسباب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه من الممكن التوافق مع مجلس النواب على تعديل المواد التى يعترض عليها النواب فى قانون الخدمة المدنية، موضحاً أن سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بقوانين انتهت بمجرد انعقاد مجلس النواب، لافتاً إلى أنه يتواصل بشكل دائم مع السادة النواب ورئيس المجلس ومن الممكن التوافق لتعديل أى مواد فى الخدمة المدنية.
وأكد العجاتى أنه عقب إلقاء رئيس الجمهورية كلمة فى مجلس النواب تتقدم الحكومة ببرنامجها، موضحاً أنه لا توجد أى أزمة بين الحكومة ومجلس النواب والمجلس أقر أهم القوانين ما عدا قانون الخدمة المدنية وسيتم التوافق عليه.
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