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العجاتى: لابد من توضيح أسباب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية

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العجاتى: لابد من توضيح أسباب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية العجاتى: لابد من توضيح أسباب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه فى حالة اعتراض النواب على قرار بقانون ورفضه، يتم إبلاغ رئيس المجلس ورئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يرسل إلى الآن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية للحكومة ولا رئيس الجمهورية، ولا بد من توضيح أسباب رفض مجلس النواب للقانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه من الممكن التوافق مع مجلس النواب على تعديل المواد التى يعترض عليها النواب فى قانون الخدمة المدنية، موضحاً أن سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بقوانين انتهت بمجرد انعقاد مجلس النواب، لافتاً إلى أنه يتواصل بشكل دائم مع السادة النواب ورئيس المجلس ومن الممكن التوافق لتعديل أى مواد فى الخدمة المدنية.

وأكد العجاتى أنه عقب إلقاء رئيس الجمهورية كلمة فى مجلس النواب تتقدم ببرنامجها، موضحاً أنه لا توجد أى أزمة بين الحكومة ومجلس النواب والمجلس أقر أهم القوانين ما عدا قانون الخدمة المدنية وسيتم التوافق عليه.

- مفاجأة.. البرلمان لم يخطر الرئيس رسميًا برفض "الخدمة المدنية".. ومجدى العجاتى يكشف: مفاوضات بين الحكومة والمجلس للتوافق بشأنه.. ولجنة القوى العاملة: 95% من القانون ممتاز ونقبله حال تعديل مواد الخلاف
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