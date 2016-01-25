ضبط 20 إخوانيا و5 بلاغات سلبية لعبوات ناسفة حصيلة 25 يناير بالإسكندرية

ألقت قوات مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اليوم، القبض على 20 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أثناء محاولة التظاهر فى عدد من ميادين الإسكندرية للتحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

وتم إلقاء القبض على المتظاهرين أثناء محاولتهم التجمع فى مسيرات شرق وغرب ووسط الإسكندرية، وبالتحديد فى مناطق العامرية والمكس وسيدى بشر وبرج العرب والقائد إبراهيم.

وفى نفس السياق كشفت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عمرو جاب الله عن سلبية 5 بلاغات من الأهالى بالعثور على أجسام غريبة مشتبه فيها.

وبالفحص تبين سلبية البلاغات وأنه تم وضعها فقط لإثارة ذعر المواطنين، وتم تمشيط المناطق المحيطة بالبلاغات، للتأكد من عدم وجود أى مواد متفجرة.