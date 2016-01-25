مجلس النواب الليبى يرفض حكومة الوحدة

أكد عضو مجلس النواب، المعترف به دوليا، عيسى العريبى، رفض المجلس فى جلسته اليوم الاثنين تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى والاتفاق السياسى مع البرلمان المدعوم من الميليشيات المتشددة فى طرابلس.

قال العريبى إن 90 من أصل 140 نائبا حضروا جلسة اليوم الاثنين صوتوا لرفض حكومة الوفاق، كما قرر المجلس إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسى بغالبية 84 صوتا.

كانت حكومة الوحدة والاتفاق ثمرة شهور من المفاوضات وحظت بدعم كلا الفصيلين.

وهوت ليبيا فى دوامة الفوضى عقب سقوط ومقتل العقيد الليبى معمر القذافى.

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