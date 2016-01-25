أخبار العراق اليوم.. العراق يبحث استئناف الطيران المباشر مع باكستان

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق، اليوم الاثنين، مؤتمر البرلمانات الإسلامية الذى اختتم أعماله أمس، كما أشارت أخبار العراق اليوم إلى مشاورات العبادى مع رئيس برلمان باكستان لاستئناف الطيران المباشر.>وصف نائب رئيس برلمان العراق همام حمودى حضور ممثلى 40 دولة لبغداد لحضور مؤتمر البرلمانات الإسلامية، الذى اختتم أعماله أمس الأحد بأنه "رسالة للعالم بأن العراق فى وضع آمن ومستقر".

وأكد حمودى - خلال لقائه فى بغداد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردنى مصطفى العماوى والوفد المرافق له - أن العراق ماض فى طريق تحقيق انتصارات كبيرة وإعادة النازحين إلى المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، وقال إننا نسعى لتفعيل إدارة اقتصادية محكمة والتوسع الشامل لتطوير جميع الموارد المتاحة للعراق.

تم خلال اللقاء بحث سبل مضاعفة الجهود لمواجهة داعش والسعى لتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الأردن والعراق للحفاظ على أمن المنطقة وتجنيبها خطر الإرهاب.

أخبار العراق اليوم

>التقى رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى فى بغداد مساء أمس الأحد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار صادق، ورئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى كل على حدة.

وبحث العبادى مع صادق سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والسياحة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وتم التأكيد على ضرورة استئناف الطيران المباشر بين العراق وباكستان لتنشيط السياحة والزيارات المتبادلة، ووعد العبادى بدراسة الموضوع قريبا.