أخبار فلسطين اليوم..مركز حقوقى يحذر من انهيار جميع القطاعات فى غزة بسبب الحصار

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، حذر مركز حقوقى من انهيار حقيقى قد يطال جميع القطاعات فى قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلى، داعيا إسرائيل إلى تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه غزة كقوة احتلال وفق القانون الدولى.

وقال المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان (مقره جنيف) - فى تقرير نشره فى غزة اليوم الاثنين - إن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات إغاثية، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع منذ عشرة أعوام.

وأضاف أن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 95ر1 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر وأن معدلات البطالة وصلت إلى 43% نتيجة للحصار، واعتبر التقرير الحقوقى أن إسرائيل فرضت شكلا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعى على غزة؛ ما تسبب فى أزمات إنسانية حادة فى جميع مناحى الحياة، لافتا إلى أن أكثر من 50% من الأطفال فى القطاع بحاجة لدعم نفسى، فيما يعانى 55% من السكان من الاكتئاب.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، قال السفير الأمريكى لدى إسرائيل دان شابيرو الاثنين، إن الإسرائيليين والفلسطينيين فى طريقهم إلى إقامة دولة ثنائية القومية.

وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى تصريحا لشابيرو حذر فيه من أن الوضع الحالى فى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية قد خلق ظروفا "تؤدى إلى دولة ثنائية القومية".

وأضاف شابيرو "أن كلا من العنف الفلسطينى وتوسع الحكومة الإسرائيلية فى المستوطنات بالضفة الغربية يجعلان من حل الدولتين أمر بعيد المنال بشكل أكبر".