التليفزيون الإسرائيلى: الهند تطالب تل أبيب بمساعدتها فى بناء جدار إلكترونى

ذكرت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلى أن الحكومة الهندية تقدمت بطلب مؤخرا إلى إسرائيل لمساعدتها فى بناء جدار عازل على الحدود مع باكستان مثل الذى قامت تل أبيب ببنائه على الحدود المصرية.

وأضافت القناة أن الحدود الهندية تتعرض دائما لعمليات اختراق من قبل عناصر إرهابية من باكستان، ما يعرض حياة الهنود للخطر، بالإضافة إلى رغبة الهند فى تقليل عمليات التسلل إليها من جارتها النووية.

وكشفت القناة النقاب عن أنه خلال العامين الماضيين زار تل أبيب مسئولون رفيعو المستوى من نيو دلهى، وقاموا بالتجوال على طول الحدود المصرية، وأبدوا إعجابهم بالجدار الإلكترونى الذكى على طول الحدود، وبعد الزيارة تقدموا بطلب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لمساعدة الهند فى بناء جدار على الحدود الباكستانية.