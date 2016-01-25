200 عالم وخبير فى الكبد يؤكدون نجاح وفعالية علاج "الدكلانزا " المصرى

أكد أكثر من 200 عالم وخبير متخصص فى مكافحة الفيروسات الكبدية أن بروتوكولات العلاج المصرية لعلاج فيرس "سى " آمنة وفعالة، مشيرين أن طرح عقار "الدكلانزا " المصرى بالأسواق كعلاج مكمل مع السوفالدى سوف يرفع نسب الشفاء لأكثر من 90%، وفقا للأبحاث والدراسات التى أجريت بعد طرح العقار الجديد بالصيدليات والمراكز المتخصصة الشهر الماضى.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الذى نظمته شركة "ماش بريمير للصناعات الدوائية" بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتور محى عبيد نقيب صيادلة مصر، والدكتور جمال عصمت عضو لجنة الفيروسات الكبدية، وأعضاء النقابة العامة للصيادلة، ووفد من أساتذة ومتخصصى الكبد بالقليوبية، وممثل وزارة الصحة، حيث تم مناقشة عدد من الأبحاث والدراسات العلمية المقدمة من كبار أساتذة الكبد فى مصر وكلها أكدت فاعلية الخطة العلاجية التى تحتوى على السوفالدى و"الدكلانزا " المصرى والذى تم طرحه بالصيدليات والمراكز المتخصصة مؤخرا تحت اسم "داكلانورك".

فيما أوضح الدكتور السيد الهنداوى مقرر عام المؤتمر - فى تصريح اليوم الإثنين - أن طرح الجيل الثانى لعلاج فيرس سى من عقار "داكلانورك" سوف يفتح باب الأمل أمام ملايين المصريين من جديد حيث أكدت الدراسات والأبحاث أنه سيرفع نسب الشفاء من المرض بنحو 90 % عند استخدامه كعلاج مكمل مع عقار "سوفولانورك" المصرى كما يتفادى كل الأعراض الجانبية والانتكاسات التى ظهرت فى العلاجات والبروتوكولات السابقة.

وأشار الهنداوى إلى أن طرح الجيل الثانى لعلاج فيرس سى سوف يساهم بفاعلية فى تقليص مدة العلاج لـ 3 أشهر فقط.

فى سياق آخر، تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة يومى السبت والأحد القادمين، قافلة طبية بقرية "الزعفراني" التابعة لمركز ومدينة كوم حماده، فى مختلف التخصصات الطبية.

>يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتنفيذ القوافل العلاجية بالتجمعات السكنية بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية بالظهير الصحراوى للمحافظة لخدمة مواطنى تلك المناطق النائية.

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