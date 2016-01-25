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صور| عمرو ممدوح: سعيد بعرض «قبل الربيع» في الفالنتين

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صور| عمرو ممدوح: سعيد بعرض «قبل الربيع» في الفالنتين صور| عمرو ممدوح: سعيد بعرض «قبل الربيع» في الفالنتين

ينتظر الفنان عمرو ممدوح عرض فيلمه الجديد «قبل الربيع» منتصف شهر فبراير المقبل يوم عيد الحب. ويلعب فيه دور عبد الرحمن، شاب ثوري من الشباب المخططين لثورة يناير وهو الشخص الذي حدد موعد يوم جمعة الغضب  والفيلم يتعرض للثلاثة أشهر التي سبقت الثورة.

الفيلم تأليف وإخراج اأحمد عاطف، ويشارك في بطولته هنا شيحة وحنان مطاوع وأحمد وفيق وثراء جبيل وأحمد عبد الله محمود، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومحلية.

وأكد عمرو أنه سعيد بالمشاركة في الفيلم الذي يحاول أن يرصد ثلاثة اشهر هامة جدًا في عمر الوطن، ويحاول أن يقدم للاجيال الجديدة لماذا قام المصريون بالثورة.

وشارك عمرو في مسلسل «البيوت أسرار»، الذي انتهى عرضه مؤخرًا على قناة النهار، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إنتاج طارق الجنايني، واخراج كريم العدل، وتأليف ورشة عمل يشرف عليها أحمد شوقي وبعضوية كل من محمد عبد العزيز ونهال سماحة وأحمد وائل ولعب بطولته كل من هنا شيحة وشيري عادل وايتن عامر ونسرين امين وعدد كبير من النجوم.

جدير بالذكر أن عمرو لعب من قبل بطولة عدة أعمال سينمائية، منها فيلم «حالة حب» مع هاني سلامة وهند صبري وتامر حسني، واخراج سعد هنداوي، و«إستغماية» إخراج عماد البهات، وبطولة هيدي كرم وسارة بسام،و«احنا اتقابلنا قبل كدة» مع آسر ياسين ونيللي كريم، وإخراج هشام الشافعي وتأليف نادين شمس، و«الوان السماء السابعة» إخراج سعد هنداوي، مع ليلى علوي وفاروق الفيشاوي وشريف رمزي.

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