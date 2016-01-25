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تطوير 3 محطات مياه شرب بـ3 ملايين و830 ألف جنيه بالفرافرة في الوادي الجديد‎

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تطوير 3 محطات مياه شرب بـ3 ملايين و830 ألف جنيه بالفرافرة في الوادي الجديد‎ تطوير 3 محطات مياه شرب بـ3 ملايين و830 ألف جنيه بالفرافرة في الوادي الجديد‎

أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، عن تطوير 3 محطات مياه شرب بالمركز وقراه، بتكلفة إجمالية 3 مليون و830 ألف جنيه.

صرح  محمد العدوي، ئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، وقال أنه جاري تطوير ورفع كفاءة محطة مياه مدينة الفرافرة، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومحطة مياه قرية الكفاح، بتكلفة مليون و 700 ألف جنيه، وإحلال وتطوير جزئي لمحطة قرية أبو هريرة، بتكلفة 600 ألف جنيه .

أضاف العدوي، أنه تم تسليم موقع عملية إحلال محطة مياه شرب بقرية أبو منقار بالمركز للشركة المنفذة، علي أن تنتهي عملية التطوير في غضون 6 أشهر من الآن ،مع الاعداد لإدراج عملية تطوير محطتي قريتي صبيح والنهضة خلال موازنة العام المالي المقبل.

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