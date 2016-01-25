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بالفيديو.. طريقة رسم الاي لاينر على شكل عيون القطة

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الإثنين 25-01-2016 14:37

تُعدّ موضة القطة الأكثر رواجاً في عالم الجمال حالياً. فهذه الطريقة في رسم الأي لاينر استعادت سحر وجمال زمن الستينيات، ومنحت  السيدات عيوناً تبدوان  أكثر تألقاً وجاذبية، بالإضافة إلى سحر غامض لا يقاوم.

"سيدتي نت" يقدم  لك ـ ـ تقنيات من بلير باترسون، فنان ومدير قسم المكياج عالمياً لدى Estee lauder تساعدك عند تطبيقها بدقة على الوصول إلى النتيجة المرجوة، بالإضافة إلى نصائح تساعدك على تحويل  الأي لاينر من نهاري إلى مسائي، بلمسات بسيطة، من دون أن تضطري إلى مسحه وإعادة رسمه.

تابعي الفيديو، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي

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