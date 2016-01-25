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جديد الليزر لعلاج البثور

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الإثنين 25-01-2016 16:19

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الطرق غير التقليدية لتجميل البشرة والتخلص من مشاكلها  المزعجة، ولعل عمليات الليزر هي الأشهر بينها. فالليزر يستطيع تخليص البشرة من الشعر الزائد، والحبوب وحتى البثور والبقع الداكنة.
ولقد اشتهر استخدام الليزر في إزالة الشعر حتى أصبحت هذه العمليات من العمليات الأكثر سهولةً في العالم، فهي لا تستغرق سوى دقائق ولا تتعدى أعراضها الجانبية  الاحمرار البسيط لبضع دقائق فقط. أما عن العمليات الحديثة لـ الليزر فهي تلك العمليات الخاصة بالتخلص من البثور.
ويعتبر الليزر من أهم العلاجات التي تساعدنا في التخلص من البثور بأقل وقت ومجهود. كما انه من أنسب العلاجات لأنه يعمل على الطبقة الثانية من الجلد والتي تقوم بتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة؛ ولكن المشكلة تكمن في أنه لا يناسب كل أنواع البشرة، لذا يجب التحدث الى  الطبيب الخاص بك لمعرفة هل تناسبك هذه الطريقة أم لا؟

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سيدتي