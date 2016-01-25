بالفيديو: عمليات تجميل احتلت المراتب الأولى عالمياً

تخطت عمليات التجميل كل التوقعات في انتشارها الكثيف حول العالم، وبدأت المنافسة بين الجراحة الأكثر انتشار حول العالم.

تابعي في هذا الفيديو النشرة التجميلية الخاصة بالـTop 5 من عمليات التجميل.

قد يعجبك : فيديو صادم لـ نجمات لا يعترفن بعمليات التجميل

المرتبة الخامسة: عمليات شدّ الوجه، التي تساعد على استعادة شباب البشرة. فبالرغم من تطور كريمات ومستحضرات شدّ الوجه، تبقى الحاجة إلى نتيجة فورية حافزاً للكثير من النساء إلى إجراء جراحة شدّ الوجه.

المرتبة الرابعة: جراحة الجفن المنتشرة عند النساء والرجال تبدو واضحة في صور بعض النجمات.

المرتبة الثالثة: عملية شفط الدهون. هذه الجراحة تجريها النجمات بعد الإنجاب لاستعادة رشاقتهن بسرعة.

المرتبة الثانية: جراحة الأنف التي أصبحت حاجة أساسية لجمال الوجه. إليك ـ بالفيديو ـ صور بعض النجمات قبل وبعد عملية تجميل الأنف.

أما المرتبة الأولى كانت لعلمية تكبير الصدر التي تحولت إلى موضة في عالم الأزياء.



تابعي الفيديو، واكتشفي من هن النجمات اللواتي خضعن لعمليات تجميل فاضحة.

تابعي أيضاً:

أفضل 7 وصفات لتبييض البشرة من "سيدتي نت"

ما لا تعرفينه عن أصول العناية بالبشرة في فصل الشتاء