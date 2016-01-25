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بالفيديو: عمليات تجميل احتلت المراتب الأولى عالمياً

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الإثنين 25-01-2016 19:04

تخطت عمليات التجميل كل التوقعات في انتشارها الكثيف حول العالم، وبدأت المنافسة بين الجراحة الأكثر انتشار حول العالم.
تابعي في هذا الفيديو النشرة التجميلية الخاصة بالـTop 5 من عمليات التجميل.

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المرتبة الخامسة: عمليات شدّ الوجه، التي تساعد على استعادة شباب البشرة. فبالرغم من تطور كريمات ومستحضرات شدّ الوجه، تبقى الحاجة إلى نتيجة فورية حافزاً للكثير من النساء إلى إجراء جراحة شدّ الوجه.
المرتبة الرابعة: جراحة الجفن المنتشرة عند النساء والرجال تبدو واضحة في صور بعض النجمات.

المرتبة الثالثة: عملية شفط . هذه الجراحة تجريها النجمات بعد الإنجاب لاستعادة رشاقتهن بسرعة.

المرتبة الثانية: جراحة الأنف التي أصبحت حاجة أساسية لجمال الوجه. إليك ـ ـ صور بعض النجمات قبل وبعد عملية تجميل الأنف.

أما المرتبة الأولى كانت لعلمية تكبير الصدر التي تحولت إلى موضة في عالم الأزياء.
 

تابعي الفيديو، واكتشفي من هن النجمات اللواتي خضعن لعمليات تجميل فاضحة.

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