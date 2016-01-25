مساعد وزير الداخلية لأمن سيناء: نحن فى خدمة الشعب وتأمينه

قال اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء إن الشرطة دائما فى خدمة الشعب وتأمينه، مشيرا إلى أن على أهالى جنوب سيناء أن يخرجوا مطمئنين، ويحتفلوا بأعياد ثورة يناير والشرطة، وإن قوات التأمين فى كل مكان وعلى درجة عالية من الكفاءة، وتابع متولى أن هناك حراسات بالتنسيق مع بدو جنوب سيناء فى الوديان الجبلية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ برفقته مساعد الوزير ومدير الأمن مسجد ومستشفى وفندق لضباط وأفراد الشرطة، ويقدم المستشفى الخدمة لأهالى طور سيناء، بالإضافة لمبانى إعاشة المجندين التى تم تطويرها.

وقال اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إننا جميعا على أهبة الاستعداد للتضحية بأنفسنا من أجل تأمين وحماية مصر بالتنسيق مع أخوتنا من القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عيد الشرطة عيد لكل أبناء مصر.



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