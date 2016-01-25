بالصور..مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يوزعان الورود بطنطا

شارك اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، المواطنين فى الاحتفال بعيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، رافقهما اللواء هشام والى مدير إدارة المرور، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى.

ووزع مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية والقيادات الأمنية الورود والشيكولاتة وأعلام مصر على المواطنين والرجال والنساء والأطفال ومستقلى السيارات بميدان الجمهورية ومنطقة الاستاد وشارع البحر، كما تفقدوا التمركزات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وشدد اللواء محمد الشرقاوى على القوات، باليقظة التامة خلال الخدمة، والتعامل بكل حسم مع أى خروج عن القانون وضبط الدراجات النارية بدون لوحات، التى قد تستخدم فى ارتكاب أعمال إرهابية، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وستنظم مديرية أمن الغربية، مساء اليوم، احتفالية بميدان الجمهورية بمشاركة الأهالى والموسيقات العسكرية، احتفالات بعيد الشرطة وتشغيل الأغانى الوطنية.

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