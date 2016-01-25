أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يوزعان الورود بطنطا

Google+ Print
بالصور..مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يوزعان الورود بطنطا بالصور..مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يوزعان الورود بطنطا
شارك اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، المواطنين فى الاحتفال بعيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، رافقهما اللواء هشام والى مدير إدارة المرور، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى.

ووزع مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية والقيادات الأمنية الورود والشيكولاتة وأعلام على المواطنين والرجال والنساء والأطفال ومستقلى السيارات بميدان الجمهورية ومنطقة الاستاد وشارع البحر، كما تفقدوا التمركزات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وشدد اللواء محمد الشرقاوى على القوات، باليقظة التامة خلال الخدمة، والتعامل بكل حسم مع أى خروج عن القانون وضبط الدراجات النارية بدون لوحات، التى قد تستخدم فى ارتكاب أعمال إرهابية، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وستنظم مديرية أمن الغربية، مساء اليوم، احتفالية بميدان الجمهورية بمشاركة الأهالى والموسيقات العسكرية، احتفالات بعيد الشرطة وتشغيل الأغانى الوطنية.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"