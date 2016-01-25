محافظ سوهاج يقود مسيرة "فى حب مصر" من ميدان الثقافة إلى قسم شرطة ثان

زار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والشرطية، أقسام الشرطة، فى إطار احتفال المحافظة بأعياد الشرطة، بدأت بزيارة قسمى أول وثان سوهاج ومركز شرطة سوهاج ومركز شرطة أخميم.

وهنأ المحافظ الأفراد والجنود والضباط بمناسبة عيد الشرطة، كما تقدم المحافظ مسيرة "فى حب مصر" يرافقه المواطنون من ميدان الثقافة إلى قسم شرطة ثان سوهاج .

وفى مبادرة زار أعضاء نادى روتارى سوهاج ود. محمد السيد مدير إدارة سوهاج التعليمة، وطلاب ومعلمو الإدارة، أقسام الشرطة وتقديم التهنئة لهم بأعياد الشرطة، وتقديم الورود لرجال الشرطة أثناء عملهم بشوارع وميادين المحافظة.