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إعفاء أول 6 متقدمين للحصول على رخص القيادة بمرور أبورديس من الرسوم

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إعفاء أول 6 متقدمين للحصول على رخص القيادة بمرور أبورديس من الرسوم إعفاء أول 6 متقدمين للحصول على رخص القيادة بمرور أبورديس من الرسوم
تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة بإعفاء أول 6 متقدمين لتجديد الترخيص واستخراج رخص جديدة بمناسبة أعياد الشرطة، جدد مرور أبورديس برئاسة المقدم تامر خاطر رئيس وحدة المرور، رخصة القيادة لأول 6 متقدمين بشرط عدم وجود مخالفات عليه.

من جانبه أكد تامر خاطر رئيس وحدة مرور أبورديس، أننا نتعامل مع الناس بالشارع لتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطنين عن جهاز الشرطة، ووفقا لتعليمات وزير الداخلية تم استخراج وتجديد رخص لأول 6 مواطنين متقدمين لاستخراج الترخيص لأول مرة بدون أى رسوم، مضيفا أننا نعمل بتوجيهات العقيد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء على حسن التعاون مع المواطنين وسرعة إنهاء مصالح المواطنين.

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