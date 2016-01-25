محافظ جنوب سيناء يُكرم المغامرين الثلاثة ويشكرهم على مبادرة نبذ الإرهاب

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، المغامرين الثلاثة؛ علاء الدين محمد عثمان ونجله الشاب سعد، وعازفة الكمان الإسبانية الشهيرة أولفيدو لانزة، وهنأهم على مبادرتهم العظيمة التى تنبذ الإرهاب وتنشر السلام، والتى تمثلت فى السير على الأقدام من أمام أبو الهول والأهرامات حتى ميدان السلام بشرم الشيخ، بما يقرب من 600 كم .

وأكد لهم، أنهم بهذا العمل أعطوا مثالاً لشباب مصر والعالم فى كيفية التعبير عن الرأى بصورة حضارية، وأن المحافظة ترحب بهم دائمًا، ثُم قدم إليهم درع المحافظة تقديرًا لهم، كما أهدى للعازفة الإسبانية الشال البدوى المميز تقديرًا لها.



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