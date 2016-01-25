بالصور.. جنوب سيناء تحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والسيد اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لأمن منطقة جنوب سيناء بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول لرجال الشرطة بمعسكر قوات الأمن بمدينة طور سيناء، احتفالا بذكرى شهداء الشرطة وثورة 25 يناير.

وصرح اللواء خالد فودة أن رجال الشرطة قدموا الكثير من التضحيات والشهداء كى تنعم مصر بالأمن ويشعر المواطن بالأمان، مشيرا إلى أن الشرطة تصدت للإرهاب بحزم حتى تنعم مصر بالأمن والأمان، وأضاف أنه علينا أن نساعد الشرطة فى تحقيق رسالتها تجاه المجتمع.

ثم قام بافتتاح مخبز الشرطة بطاقة 40 ألف رغيف يوميا بمدينة طور سيناء (داخل قسم شرطة طور سيناء)، وافتتاح منفذ لبيع المواد الغذائية من إجمالى 10 منافذ تمت إقامتها من خلال جهاز الشرطة بأسعار مخفضة، وذلك لمحاربة الغلاء (تخفيض 25%)، وتوجه إلى معسكر قوات الأمن، حيث قام بافتتاح مسجد الشهيد فتحى محمد صابر وفندق ضباط الشرطة وافتتاح مستشفى قوات الأمن وافتتاح مكان إعاشة المجندين.

وفى نهاية الحفل قام اللواء خالد فودة بتقديم درع المحافظة للواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء تقديرا لمجهودات جهاز الشرطة فى محافظة جنوب سيناء.

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