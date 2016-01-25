أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جنوب سيناء تحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

Google+ Print
بالصور.. جنوب سيناء تحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالصور.. جنوب سيناء تحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والسيد اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لأمن منطقة جنوب سيناء بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول لرجال الشرطة بمعسكر قوات الأمن بمدينة طور سيناء، احتفالا بذكرى شهداء الشرطة وثورة 25 يناير.

وصرح اللواء خالد فودة أن رجال الشرطة قدموا الكثير من التضحيات والشهداء كى تنعم بالأمن ويشعر المواطن بالأمان، مشيرا إلى أن الشرطة تصدت للإرهاب بحزم حتى تنعم مصر بالأمن والأمان، وأضاف أنه علينا أن نساعد الشرطة فى تحقيق رسالتها تجاه المجتمع.

ثم قام بافتتاح مخبز الشرطة بطاقة 40 ألف رغيف يوميا بمدينة طور سيناء (داخل قسم شرطة طور سيناء)، وافتتاح منفذ لبيع المواد الغذائية من إجمالى 10 منافذ تمت إقامتها من خلال جهاز الشرطة بأسعار مخفضة، وذلك لمحاربة الغلاء (تخفيض 25%)، وتوجه إلى معسكر قوات الأمن، حيث قام بافتتاح مسجد الشهيد فتحى محمد صابر وفندق ضباط الشرطة وافتتاح مستشفى قوات الأمن وافتتاح مكان إعاشة المجندين.

وفى نهاية الحفل قام اللواء خالد فودة بتقديم درع المحافظة للواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء تقديرا لمجهودات جهاز الشرطة فى محافظة جنوب سيناء.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"