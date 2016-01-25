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استراحة كرة يد – مصر 13-7 الجابون.. الفارق يتسع

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استراحة كرة يد – مصر 13-7 الجابون.. الفارق يتسع استراحة كرة يد – مصر 13-7 الجابون.. الفارق يتسع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر أمام الجابون في إطار الجولة الرابعة من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتقام بطولة إفريقيا في مصر في الفترة ما بين الـ21 وحتى الـ30 من شهر يناير الجاري،

ويتأهل المتوج بها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

فيما يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للمشاركة في كأس العالم الذي يقام بفرنسا العام المقبل.

ويلعب منتخب مصر مع الجابون في المجموعة الأولى بجوار كل من الكاميرون ونيجيريا والجزائر والمغرب.

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نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 13-7.

مرور 25 دقيقة ومصر تتقدم 11-7.

مرور 20 دقيقة ومصر تتقدم 9-5.

مرور 15 دقيقة ومصر تتقدم 6-3.

مرور 10 دقائق والنتيجة 2-2.

مرور 5 دقائق والتعادل 1-1.

انطلاق المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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