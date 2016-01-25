خبر في الجول - مرتضى يجدد الثقة في ميدو وغاضب من مستوى ثلاثي الزمالك

جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بعد التعادل أمام سموحة.

الزمالك تعادل بهدف لكل فريق أمام سموحة في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

قبل أن يخرج مرتضى منصور ويؤكد " أقولها للجهاز الفني واضحة وصريحة. بداية من يوم غد سأتدخل في عملكم". (طالع التفاصيل)

وعقد مرتضى منصور يوم الاثنين اجتماعا مع الجهاز الفني وتم تجديد الثقة في أعضاء الجهاز بالكامل. إلى جانب التطرق في الحديث عن أسباب التعادل.

وعلم FilGoal.com إن مرتضى منصور أبدى غضبه من مستوى باسم مرسي ومحمد إبراهيم ومعروف يوسف. وخصوصا أمام سموحة.

وأكد مرتضى ثقته بالجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة ميدو مع الوضع في الاعتبار "للتربص التحكيمي للفريق خلال الفترة الماضية".

ميدو دفع بمعروف يوسف كبديل بعد إصابة طارق حامد قبل أن يلعب كمحور دفاعي أولا وكظهير أيسر ثانيا.

إلى جانب دخول محمد إبراهيم مع بداية الشوط الثاني بدلا من باسم مرسي.

واستمر غياب باسم مرسي عن التسجيل منذ هدفه في مرمى الأهلي بنهائي كأس مصر.

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