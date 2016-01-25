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لتفادى تسوس أسنان طفلك.. بلاش مشروبات غازية واديله عصير طبيعى

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لتفادى تسوس أسنان طفلك.. بلاش مشروبات غازية واديله عصير طبيعى لتفادى تسوس أسنان طفلك.. بلاش مشروبات غازية واديله عصير طبيعى
تسوس الأسنان يعانى منها الكثيرون، خاصة الطفال، لأسباب مختلفة منها تناول الأغذية الغنية بالسكريات والحلويات.
>يقول الدكتور هشام شلقامى، أخصائى علاج الأسنان، إن كثيرين يفضلون تناول المشروبات الغازية خاصة الأطفال، حتى أن محلات الوجبات السريعة تقدم المشروبات الغازية مع وجبة الأطفال وهذه المشروبات تحوى نسبة عالية من السكريات تسبب تسوس الأسنان، كما تحوى مادة الصودا التى تضعف صلابة الأسنان وصحة اللثة عند الأطفال.

وينصح أخصائى علاج الأسنان الأم بإعطاء طفلها عصيرا طبيعيا للاستفادة من فوائد الفواكه الطبيعية كعصير البرتقال أو الموز باللبن بدلا من المشروبات الغازية غير المفيدة للطفل.

كما ينصح الأم بعدم إضافة قدر كبير من السكريات إلى العصير الذى تقدمه لطفلها، نظرا لأن تراكم السكريات فوق سطح مينا الأسنان تتغذى عليها البكتيريا، وبالتالى تتسبب فى تسوس بالأسنان.

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