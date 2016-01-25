عمليات الوزراء: لا صحة لاقتحام ميدان التحرير ورصد تجمعات محدودة بالمحافظات

أعلنت غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مساء اليوم الاثنين، أنه استكمالا لمتابعة حالة الشارع المصرى على مستوى محافظات الجمهورية عبر آلياتها المختلفة للرصد والمتابعة وبحضور مندوبين عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والكهرباء وهيئة الإسعاف المصرية.

وأوضحت أنه من المتابعة بدت حالة الهدوء التى سادت كافة الميادين فى كل المحافظات فيما عدا عدد محدود للغاية (50 إلى 200 شخص) من التجمعات فى محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، ومنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ولم تتعد الفترة الزمنية لتلك التجمعات 30 دقيقة, وتم التعامل معها بواسطة قوات الأمن.

وبمتابعة ما تم نشره فى بعض وسائل الإعلام الداعمة للجماعة الإرهابية عن حدوث اقتحام لميدان التحرير، وكذلك وقوع مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن بمنطقة ناهيا تم تأكيد عدم صحة تلك الأنباء.

وبينت أنه لا تزال السمة الغالبة هى سير الحياة بشكلٍ طبيعى فى مختلف مرافق الدولة، فضلاً عن وجود سيولة مرورية فى شوارع العاصمة، مع انتظام حركة المترو فى كافة الخطوط، وانتظام حركة القطارات فى الوجهين القبلى والبحرى، وكافة وسائل النقل البرى والنهرى.

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